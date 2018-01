Haagse wint een jaar gratis leven op Sky Radio

Boete voor laster tegen buurt­ma­ne­ge­hou­der

15 januari Een Haagse vrouw (28) die de beheerder van buurtmanege Klep & Co in Den Haag via internet had zwartgemaakt, moet van de rechter 275 euro boete betalen. Door de ongegronde beschuldigingen zou een potentiële sponsor van de manege hebben afgehaakt.