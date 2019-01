Haagse woning na explosie bijna helemaal gesloopt

De achtergevel is gesloopt, waardoor je door de woning heen kunt kijken naar de achterkant van de huizen in de Pasteurstraat. Met een zogeheten knijper zijn de brokstukken verwijderd. Ook de verwoeste auto’s in de straat zijn weggehaald.



Vandaag gaan de sloopwerkzaamheden verder. De politie is ter plaatse om de leegstaande woningen te beveiligen. Verkeersregelaars zorgen er voor dat alleen bevoegden in de straat kunnen komen.



Terug naar huis

Tientallen bewoners van de Jan van der Heijdenstraat moeten de nacht nog elders doorbrengen. Bewoners van de Pasteurstraat en de Zacharias Jansenstraat konden gisteren hun huis weer in.



Gewonden

Door de explosie raakten tien mensen gewond, van wie er acht mensen naar het ziekenhuis moesten. Gisteren lagen daar nog vier slachtoffers in, drie van hen verbleven op de intensive care. De 28-jarige Sharwin Ramgolam die zondag acht uur lang bekneld onder het puin heeft gelegen, is maandag in alle vroegte aan zijn rechterbeen geopereerd. Volgens zijn broer Aroen Ramgolam, die hem vroeg in de middag in het ziekenhuis heeft opgezocht, is Sharwin alert en bij kennis, maar heeft hij veel pijn en minder gevoel in zijn rechterbeen.