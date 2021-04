Haagse woonwagenbewoners binnenkort allemaal in een rijtjeshuizen? ‘We zijn uit elkaar gedreven’

Gemeente discrimi­neert woonwagen­be­wo­ners: ‘Mogelijk levenslang op wachtlijst’

17 december De gemeente Den Haag discrimineert woonwagenbewoners, Sinti en Roma, doordat ze geen mogelijkheid krijgen om in een woonwagen te wonen, zoals in hun cultuur gebruikelijk is. Dat heeft het College van de Rechten van de Mens geoordeeld.