Haagse woonwagenbewoners maken protestclip ‘Niemand die wat zegt’

VIDEODe groep Haagse woonwagenbewoners die met eerdere acties in Den Haag en Rijswijk een eigen standplek eisten , hebben afgelopen dagen samen een verzetsclip gemaakt. In de Haagse rap ‘Niemand die wat zegt’ vragen ze aandacht voor het uitsterven van hun cultuur als reizigers en Roma.

,,De rap is eigenlijk een ode aan alle woonwagenbewoners wereldwijd‘’, zegt Marciano Massing namens de groep. ,,We willen alle Roma’s laten zien dat ze niet alleen staan. Het is een lekker nummertje geworden. Het komt recht uit ons hart. Je voelt hem echt. We dachten ‘niemand die ons hoort, laten we een protestnummertje schrijven’.’'

Rapper Stoorzender, een goede vriend van Marciano, heeft geholpen met de tekst. ,,Stoorzender heeft zelf als kind ook in een woonwagen gewoond. Hij kent dat leven als geen ander en zingt in onze rap mee, over zijn kindertijd.’’ Rockvin Entertainment is op dit moment bezig de clip te monteren. Daarvoor zijn beelden geschoten op het kleine kamp in Wateringse Veld.

Wensen

De groep jonge woonwagenbewoners praat binnenkort opnieuw met wethouder Boudewijn Revis in Den Haag over hun wensen. Ook gaan ze in gesprek met de gemeente Rijswijk, die mogelijk een oplossing kan bieden, zo hopen zij. ,,We willen met een mannetje of zestien bij elkaar staan met onze wagens. Wij zijn dat gewend.’’ De clip is over een paar dagen beschikbaar via Spotify.

De grote woonwagenkampen zijn in Nederland opgedoekt, in verband met een uitsterfbeleid. Sinds kort is dat uitsterfbeleid echter van de baan.Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) stelde onlangs nog dat de gemeenten die woonwagenbewoners weren over de schreef gaan.

Volgens het College van de Rechten van de mens is leven in een woonwagen een essentieel onderdeel van de cultuur van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Het college stelt dat het rijk, lokale overheden en woningcorporaties verplicht zijn de cultuur van de woonwagenbewoners niet alleen te beschermen, maar ook te faciliteren.