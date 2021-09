Haagse Yvonne (24) overleden na aanrijding met dronken automobilist op vakantie in Frankrijk

Yvonne, een 24-jarige vrouw uit Den Haag, werd twee weken geleden in het holst van de nacht van haar fiets gereden in Saint-Denis-en-Val in Frankrijk. De jonge vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed enkele dagen later aan haar verwondingen. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag weten.

De Haagse vrouw was op vakantie in het dorpje en werd in de nacht van 21 op 22 augustus op de Rue de Champdoux aangereden toen ze samen met een vriend terug fietste van een feestje. De automobilist zou volgens de burgemeester van het Franse dorpje veel te hard hebben gereden en was onder invloed van alcohol. Hij zou na de aanrijding zijn weggevlucht maar later zijn aangehouden op basis van beelden van CCTV-camera’s die in de straat hangen.

De verdachte, een 30-jarige man uit Orléans, zou volgens het Franse nieuwsmedium La République du Centre hebben toegegeven dat hij een paar drankjes op had en zou op het moment van de aanrijding wel iets hebben gemerkt, maar hebben gedacht dat hij de stoep had geraakt.

Rood spoor

De bewoners van de straat waar het ongeluk gebeurde zeggen dat de dood van de vrouw moeilijk te verwerken is. ‘Het is moeilijk om niet overstuur te zijn en er niet aan te denken als je zelf door de straat rijdt’, zegt een van hen tegen het Franse nieuwsmedium. Een andere bewoner heeft na het ongeluk tevergeefs geprobeerd het lange rode spoor in het asfalt weg te spoelen met water. ‘Het is moeilijk om de kleine stukjes plastic op het trottoir en de weg, die bij het ongeluk van de fiets en auto zijn geraakt, niet op te merken’, zegt hij .

Op de straat geldt een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur, maar op de plek waar Yvonne werd aangereden moeten automobilisten afremmen naar 30 km/u in verband met een verkeersdrempel. Dat weerhoudt automobilisten er in de avond echter niet van om hard te rijden door de rustige woonwijk.

Op de plek van het ongeluk zijn ter nagedachtenis tientallen bloemen, kaarsen en foto’s gelegd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.