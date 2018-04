Haagse zanger Mike strandt in Topperfinale: 'Mooie dingen in het verschiet'

Helaas. Mike Peterson is niet het nieuwe lid van de Toppers. De Haagse zanger strandde gisteravond in de finale van het televisieprogramma Topper Gezocht!

Een dag na de finale stroomt de inbox van de Hagenaar over. Instagram, Facebook, Twitter. Op sociale media reageren mensen massaal op het ‘verlies’ van Peterson. ,,Dat doet me goed. De reacties zijn voornamelijk van mensen die het jammer vinden dat ik het niet ben geworden.’’



De zanger streed gisteravond tegen drie andere kandidaten. Hij eindigde uiteindelijk op de derde plek. Zijn droom – dé nieuwe Topper worden - kwam niet uit. Hij lijkt er wel vrede mee te hebben. ,,Nou, ja en nee. Ik ben hartstikke blij dat ik de finale heb gehaald. Maar, als je meedoet aan zo’n programma wil je winnen ook.’’



Hij kijkt in ieder geval terug op een ‘fantastisch avontuur’. ,,Het was geweldig om met de Toppers op te treden. Mijn hoogtepunt was dan ook de motownmedley met René Froger en Jeroen van der Boom. Ik heb zo ontzettend genoten.’’

Staartje

Het programma mag dan afgelopen zijn, dat fantastische avontuur van Peterson krijgt nog een staartje. Alle finalisten staan namelijk eind mei op het podium van de Amsterdamse Arena tijdens de concerten van de Toppers. ,,Een groter iets is er niet in Nederland. Het lijkt me geweldig om daar te shinen.’’ Hoe het er allemaal precies uit gaat zien weet de zanger nog niet. ,,Ik heb al wel een idee van wat ik ga zingen, maar dat mag ik nog niet zeggen.’’

Het is dan voor het eerst dat de Hagenaar voor zo’n groot publiek optreedt. En voor iemand die niet vreemd is van een beetje plankenkoorts is dat best spannend. ,,Ik vind mijn rust in sporten, dus dat ga ik van tevoren gewoon doen.’’

Naast het aankomende optreden is Peterson nog druk met andere dingen. ,,Ik kom binnen nu en twee weken met een nieuwe single. Daar zet ik al mijn pijlen op. En verder heb ik de optredens met de Toppers, sta ik op het Muziekfeest op het Plein van de Avrotros. Ja. Er liggen mooie dingen in het verschiet.’’