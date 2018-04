Haagse zanger vecht zich door halve finale heen: 'Optreden met De Toppers nemen ze me niet meer af'

Peterson mocht het podium delen met René Froger en Jeroen van den Boom. ,,Dat zijn twee artiesten waar ik tegenop kijk en waar ik tegelijkertijd ontzettend veel energie van krijg'', vertelt de zanger, die alles gaf om met deze 'grote jongens' mee te komen. ,,Op zo'n moment kun je niet achterblijven. Ik stond te zingen en te springen, het leek wel of ik vleugels kreeg.''



Hij voelde zich naar eigen zeggen op dat moment al even 'een kleine topper'en dit maakt zijn verlangen om de nieuwste aanwinst te worden van de groep misschien wel nóg sterker. Maar ook zonder dat deze droom uitkomt is Peterson 'een hele ervaring rijker'. ,,Ik heb ontzettend genoten van de weg hier naartoe en ik leer van ieder moment.'' Één van de belangrijkste dingen die hij leerde is zekerder op het podium te staan. ,,Dat zíj, die grote jongens dus, zeiden dat ik het lekker doe, dat stelde me wel op mijn gemak.''



Zijn zenuwen probeert hij nu wat vaker aan de kant te zetten, om meer te kunnen genieten van het moment. Van de finale en daarna van zijn optreden in de ArenA. Want dat hij op 25 en 26 mei met De Toppers in De ArenA staat, dat is zeker: de vier finalisten hebben dit tegelijkertijd met hun finaleplaats al zeker gesteld. En of hij zich hierbij een officiële Topper mag noemen, dat zal zaterdag duidelijk worden tijdens de grote finale.