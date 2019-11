Haagse zangers steken Sint een hart onder de riem op benefietavond

Een aantal geldschieters van de intocht is afgehaakt nadat zij zijn aangeschreven door protestgroep Kick Out Zwarte Piet. De organisatie van de intocht kan daarom wel wat steun gebruiken.

In café Vondel zingen in elk geval Elias van Hees, Francois Pieters, Janah Louard, Jan Schneider en Wesley de Bruin. ,,We hopen dat Henk Bres het gaat presenteren” , zegt Jake Hampel, woordvoerder van de benefietavond. ,,Het idee is dat we hem schminken als Zwarte Piet.’’