Haagse ziekenhuizen schrappen ook kankeroperaties door corona: ‘We stoppen met 40 procent van onze zorg’

video Ank (90) is de eerste met booster­prik corona in haar arm: ‘Ik voel me veel veiliger nu’

De eerste boosterprikken zijn gezet, donderdag in Den Haag. Minister De Jonge was erbij en dat verklaart veel, want de uitnodigingen voor de oppepprik zoals de derde prik vanaf nu heet vallen bij de 80-plussers vandaag pas in de bus. De ‘gelukkigen’ waren er op uitnodiging van het ministerie om de boostercampagne af te trappen.

18 november