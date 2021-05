Haagser dan DI-RECT kun je niet krijgen: ‘Het zijn benaderbare jongens die je op straat ziet rondlopen’

Agente vreesde zes maanden lang voor hiv na arrestatie van man: ‘Even stond de tijd stil’

29 april Dat politiewerk niet zonder risico’s is, blijkt uit een verhaal dat een politieagente vandaag deelde op de facebookpagina van politie Leidschendam-Voorburg. Een half jaar lang leefde ze met de wetenschap dat ze mogelijk hiv of hepatitis B of C zou hebben opgelopen bij de arrestatie van een winkeldief.