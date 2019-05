‘Haal Britse universiteit naar Den Haag’

Met de brexit op komst wordt het voor studenten binnenkort mogelijk knap lastig om te studeren aan prestigieuze universiteiten als die van Cambridge en Oxford. ,,Ook mogen die universiteiten straks waarschijnlijk geen aanspraak meer maken op Europees onderzoeksgeld’’, stelt VVD-raadslid Chris van der Helm. ,,Britse universiteiten zoeken nu al samenwerkingen met bijvoorbeeld de universiteit in München, maar een campus op het Europese vasteland is er nog niet.’’



Wat hem betreft komt zo’n campus in Den Haag en gaat de stad contacten leggen met universiteiten. ,,Een campus van een Britse universiteit in de stad van vrede en recht, dat klopt toch helemaal? Het zou goed zijn voor de reputatie van Den Haag, voor de werkgelegenheid en natuurlijk voor de internationale studenten.’’



Carel Stolker, rector magnificus van de Universiteit Leiden, denkt dat een dergelijk plan zeker kans van slagen heeft. ,,Ik voorspel dat er binnen vijf jaar minstens één Britse universiteit in Den Haag zit.’’ Hij bevestigt dat dit goed is voor de stad, maar benadrukt wel dat Britse universiteiten hogere collegegelden vragen dan de Nederlandse.