Haal de bloemen, stroopwafels en fruit terug naar de Grote Marktstraat: ‘Elke grote stad heeft kiosken’

Het is pas de derde keer sinds 17 jaar dat bloemenman Madjo Dewus in de Grote Marktstraat is en ook alleen nog maar omdat hem dat nadrukkelijk is gevraagd. ,,Ik mijd deze plek. Het is gewoon veel te emotioneel. Toen onze kiosk werd weg getakeld stonden de tranen in mijn ogen. Ik heb heel lang heel slecht geslapen en dat wil ik nooit meer.”