Haal die horrorpoller weg

Den Haag maakt 120 plekken vrij in voormalig ziekenhuis voor winterop­vang daklozen

De gemeente Den Haag heeft voor de winter weer een permanente opvanglocatie voor 120 daklozen gerealiseerd in het voormalige HagaZiekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag. Dat was ook de afspraak in het nieuwe coalitieakkoord en is volgens wethouder Mariëlle Vavier in totaal meer dan voorgaande jaren.

14 oktober