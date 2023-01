Haal die oude boeken eindelijk van de plank: leesclub Scheveningen start met ‘klassieke werken’

Scooter­dief crasht hard met gestolen voertuig en slaat vervolgens gewond op de vlucht

Een scooterdief is zaterdagnacht gecrasht en vervolgens met verwondingen te voet gevlucht voor de politie. Volgens getuigen was de dief flink gewond. Zowel de scooter als de auto die bij de aanrijding betrokken was, is total loss.

15 januari