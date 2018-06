'Haal finish Volvo Ocean Race opnieuw naar Den Haag'

Volgens het raadslid, dat zich in de vorige bestuursperiode als wethouder bekommerde om Scheveningen, moet het stadsbestuur direct aan de slag gaan om het evenement naar de badplaats te halen omdat dat net van eigenaar is gewisseld. ,,Deze week moeten we volop genieten en bovenal trots zijn dat de finish van de Volvo Ocean Race in Den Haag plaatsvindt. Maar er is gelijk ook werk aan de winkel. De organisatie van de race is namelijk van eigenaar gewisseld. Niet langer is Volvo eigenaar van het evenement, maar Atlantic Ocean Racing Spain’’, stelt Klein. ,,Deze wisseling biedt grote kansen voor Den Haag, want dit betekent dat we het evenement weer naar Den Haag kunnen halen, omdat het niet langer vanzelfsprekend is dat de finish in Göteborg plaatsvindt.’’



De lokale fractie wil dat Scheveningen een plek wordt voor – naast visserij en offshore - watersport. Een finish zou daaraan bijdragen, vindt Klein. En daarnaast aan het nationaal en internationaal zichtbaar maken van de stad. In schriftelijke vragen aan het college vraagt hij wanneer duidelijk is wat de finish van de Volvo Ocean Race heeft opgeleverd.



