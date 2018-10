‘Haal internationale klimaattop naar Den Haag’

Gisteren maakte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bekend dat Nederland over twee jaar een wereldtop organiseert. Op die bijeenkomst zal ook een actieplan tegen klimaatverandering worden gepresenteerd. Volgens CU/SGP-fractievertegenwoordiger Koen van Haeften past deze top precies bij de ambities van Den Haag. ,,Den Haag heeft prachtige voorzieningen en ervaring met grote congressen zoals de Nuclear Security Summit en deze week nog One Young World. Ook op het gebied van klimaat timmeren we aardig aan de weg met bijvoorbeeld het breed gedragen klimaatakkoord’’, stelt Van Haeften.



Volgens de politicus gaat het onderwerp klimaat Den Haag aan het hart. ,,De stijgende zeespiegel is hier namelijk niet ver weg, maar is onze achtertuin. Het is belangrijk dat daar aandacht voor is. Daarnaast levert zo’n congres een hoop publiciteit en bezoekers op, wat weer goed is voor de ondernemers en het toerisme in onze stad. Mijn fractie heeft het college daarom gevraagd om alles uit de kast te halen om dit congres in Den Haag te krijgen.”



