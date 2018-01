Haal je 'bierbachelor' bij de Rootz in Den Haag

Wie altijd al bierambassadeur heeft willen worden kan vanaf februari een bieropleiding volgen bij Café Restaurant Rootz in Den Haag. In zes avonden leer je alles over onder andere bierproeven, wetgeving en het brouwproces van bier.

,,De Rootz is één van de weinige plekken in de Randstad waar meerdere biersuggesties per gerecht worden gegeven. Ze hebben ook Nederlandse bieren, wat bij een Nederlandse opleiding natuurlijk niet mag ontbreken", laat Arvid Bergström weten. Bergström is docent bij StiBON Opleidingen en is zelf internationaal biersommelier. Hij zal één van de lessen verzorgen. De afgelopen twee jaar gaf StiBON al regelmatig een les in het café, maar nooit eerder een hele opleiding.

Quote De Rootz is één van de weinige plekken in de Randstad waar meerdere biersuggesties per gerecht worden gegeven Arvid Bergström

Na het examen ben je een echte bierkenner, ook wel bierambassadeur genoemd. Tijdens 5 lessen verspreid over 5 maanden wordt het café restaurant aan de Grote Marktstraat omgetoverd tot bierwalhalla. Maar wel met wijnglazen. ,,In wijnglazen komt de reuk en smaak beter vrij dan in een bierglas", vertelt salesmanager Margot Juray. ,,Bovendien proeven de cursisten soms wel veertig verschillende bieren op een avond, die kun je moeilijk allemaal in een bierglas van Heineken schenken."