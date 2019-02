Vanwege de neerslag en de kou gingen de wedstrijden in deze categorie niet door. Hoewel de KNVB op vrijdag al meldde dat het voetbal mogelijk zou worden afgelast, waren veel spelertjes en hun ouders toch onaangenaam verrast. Wat een afknapper! Toegegeven: in Den Haag waren de condities best goed. ‘Zo kweek je mooiweervoetballertjes’, schreef een woeste ouder op Twitter.



Mijn tip: haal winst uit je verlies. Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal van Victor Frankl. Hij hield zich staande tijdens zijn gevangenschap in concentratiekamp Auschwitz door zich heilig voor te nemen om, wat er ook gebeurde, zijn vrouw en kinderen terug te zien. Enkel die gedachte hield hem in de helse omstandigheden op de been. Het viel Victor op dat mensen die geen enkele hoop koesterden daadwerkelijk eerder stierven; zij met een rotsvaste overtuiging bleven op de been.



Toen Victor de Holocaust had overleefd, bleek zijn gezin te zijn omgekomen. Alle hoop was voor niets geweest. Maar wat deed hij? Hij besloot deze ontgoocheling van zich af te schrijven in een boek. Meer dan tien miljoen exemplaren gingen over de toonbank, in vierentwintig landen. Bovendien ontmoette hij tijdens een signeersessie een vrouw waarmee hij hertrouwde en het geluk in zijn leven herwon. Hij haalde winst uit zijn verlies.



Moet je altijd doen, ook als je langs een voetbalveld staat. Maar nee. ‘Bij wie kan ik de uren van twintig kinderen en veertig ouders, opa’s en oma’s declareren, die vanmorgen voor Jan met de korte achternaam om half negen op het veld stonden?’ Een andere reactie op Twitter. Het gaat nooit om de situatie, het gaat om jouw reáctie op die situatie - díe bepaalt hoe jij je voelt en wat je ermee doet. Als de KNVB de wedstrijd afgelast en iedereen aanwezig is, wil dat toch niet zeggen dat je niet lekker kan voetballen? Je hoeft ze alleen niet te vertellen wie er gewonnen heeft. Gewoon knallen met die ballen. Haal winst uit je verlies.



