Haar kleinzoon werd groot en sterk, Hieke (97) steeds frêler

Politiek Den Haag is het over één ding eens: er moet snel wat gebeuren aan verloede­ring van Transvaal

16:56 Er moet snel een oplossing komen voor de grote problemen in Transvaal, vindt politiek Den Haag. Inwoners van de Haagse volksbuurt klagen steen en been over de enorme verloedering van hun wijk. De aanwezigheid van duizenden arbeidsmigranten leidt tot veel overlast. Op straat is het een zooitje en inwoners voelen zich onveilig.