'Haatimam' Fawaz spreekt toch niet op Buitenhof

,,Gisteren hebben we uit de media vernomen dat de Israëlische ambassade eveneens in het gebouw op het Buitenhof is gevestigd. Om deze reden hebben we na spoedoverleg besloten om het evenement op een andere locatie te houden'', schrijft de organisatie in een persbericht. ,,Wij willen principieel niet in één gebouw zitten met de vertegenwoordigers van een schurkenstaat, die al zeventig jaar dagelijks gewetenloos talloze onschuldige burgers vermoordt, met als doel zo veel mogelijk land te roven met zo weinig mogelijk Palestijnen.''



Er wordt gezocht naar een nieuwe plek om de conferentie te houden. De organisatie vindt het belangrijk om het evenement door te laten gaan 'om te waarborgen dat moslims een platform hebben om hun stem te laten horen.'