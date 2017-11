'Haatimam hoort niet thuis in onze stad'

De partij wil weten wat de gemeente doet om het huidige verbod te handhaven, en wat er zal gebeuren als het verbod in februari 2018 afloopt. Bovendien vindt de fractie dat de burgemeester bij de minister van Justitie en Veiligheid aan moet dringen tot een gebiedsverbod voor heel Den Haag. 'Iemand die volgens de rechter een gevaar is voor de nationale veiligheid, hoort niet in onze stad thuis', stelt Karen Gerbrands.

Rechtbank

In augustus dit jaar besloot het kabinet dat de prediker niet meer welkom is in Transvaal en de Schilderswijk. Hij zou een moskee runnen in de Cillierstraat waar hij een intolerante boodschap verkondigde. Jneid ging in hoger beroep, maar vorige week oordeelde de Haagse rechtbank dat het gebiedsverbod terecht was opgelegd.