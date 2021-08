Hacer Doğan (17 jaar) houdt van de wijk Transvaal: ‘Ondanks alle problemen is het hier vooral gezellig’

Hacer (17) ergert zich aan zwerfvuil in Transvaal. Met ‘spoken word’ wil ze jongeren en ouders aanspreken

28 juli Hacer Dogan is 17 jaar en geboren en getogen in Transvaal. Over het zwerfvuil en andere problemen in haar wijk maakte ze een spoken word-voordracht. ,,Ik wil mijn stem laten horen omdat er veel te verbeteren valt”, zegt ze.