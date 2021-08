Hack bij ROC Mondriaan, medewerkers kunnen niet bij gegevens

ROC Mondriaan heeft aangifte gedaan. Op dit moment vindt forensisch onderzoek plaats door de politie. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens is ingelicht. Wat er precies is gehackt, kon de woordvoerder van de school nog niet zeggen. ,,We kijken nu hoe groot de impact is.” Het is dus ook nog niet bekend of er gegevens op straat liggen.

Lessen

Volgende week beginnen de lessen weer. Hoe de situatie dan is, is afwachten. ,,Het is dus onzeker of wij op dat moment weer beschikking hebben over al onze digitale middelen. We hebben het management gevraagd om op dat scenario voor te bereiden”, aldus de woordvoerder.