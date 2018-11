Hackers beuken in op de servers van de gemeente Den Haag

Wat is het verschil tussen hardware en software? Heel eenvoudig. Als je er op kan slaan is het hardware. Als je er alleen op kunt vloeken is het software. Die laatste wordt vandaag aan een georchestreerde aanval blootgesteld. ‘Wij dagen de beste hackers uit om onze systemen te testen’, zegt een glunderende wethouder Guernaoui. Hij heeft er alle vertrouwen in en bovendien wel zin in een wedstrijdje achteruitrijden op de digitale snelweg. Vergeet niet: Rachid Guernaoui houdt van de virtuele wereld. Dit is de man die er mede voor zorgde dat hordes smartphonezombies samenklonterden in de doorgaans comateuze badplaats Kijkduin. De Pokèmonrage overspoelde in 2016 het gehucht aan zee en richtte daar zóveel schade aan dat Kijkduin daarna grondig moest worden verbouwd. Guernaoui vond alle aandacht prachtig, zorgde zelfs voor de plaatsing van een heuse Pokèmonpaal. Hij zal er veel verstand van hebben.