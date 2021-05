Had de opa van Lisanne (31) nog een gezin? ‘Hoop dat iemand de foto’s ziet en zegt: Hé! Die mensen ken ik!’

Zwembad De Waterman bijna klaar voor nieuw seizoen: ‘Nog één keer in de oude staat’

8:11 Een duik in het buitenzwembad van De Waterman aan de Dorpskade in Wateringen is met de huidige weersomstandigheden nog niet zo heel aantrekkelijk, maar toch is het zwembad sinds zaterdag weer officieel geopend. Al kan er nog niet gezwommen worden, want er moeten nog wat herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Voor de laatste keer, want volgend jaar zomer is het bad helemaal vernieuwd.