Hadden we toch niet beter de fiets kunnen nemen naar de Keukenhof?

KLANT IS KONING Wie in het Havenpa­leis werkt, groeit vanzelf uit tot prinsesje

23 april Hans leerde zijn vrouw kennen als verkoopster in zijn Vispaleis. Kleinzoon Jeremy lijkt zijn opa in de liefde achterna te gaan. Deze week in de serie Klant is Koning het verhaal van de Damen- dynastie van vis en ijs.