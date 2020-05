Hafida wilde Ben en niemand anders: ‘Soms bel ik hem op en dan zeg ik: ik hou van jou. Doei!’

Hoe leerden jullie elkaar kennen?

Ben: ,,In de zomer van 1987 kwam ik met mijn familie bij die van haar in Marokko op bezoek. We konden over van alles praten en filosoferen, maar ik had nooit verwacht dat we verliefd zouden worden.”



Hafida: ,,Ik kom uit een welvarend gezin vol protocollen. Ben was totaal anders. Heel zorgzaam en lief ook. Dat sprak me aan.”



Ben: ,,Op 27 december 1989 was ik weer op bezoek. Eerder speelde er geen liefde tussen ons, maar die dag had ik opeens een ander gevoel. Ze bleef in mijn hoofd hangen.”



Hafida: ,,Ik voelde hetzelfde en werd verliefd omdat Ben naar mij kijkt als persoon. Hij denkt niet: oh, een rijke mooie vrouw, maar ziet wie ík ben.”



Ben: ,,En natuurlijk is ze mooi. Mijn hart sloeg op hol. Alleen was ik de zoon van een gastarbeider uit Nederland en kwam zij uit een rijk Marokkaans gezin.”