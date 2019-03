Haga Lyceum wil naar Den Haag: 'Vandaag word ik weggezet, morgen de joden, overmorgen de christenen'

Vraag bij het nieuws Waarom ging het dreigings­ni­veau hier niet omhoog?

23 maart Op de dag van de aanslag in Utrecht werd het Plein in Den Haag korte tijd ontruimd vanwege een onbeheerde koffer. Verder was de hofstad toegankelijk als altijd. Wat is de reden dat het dreigingsniveau niet net als in Utrecht in het hele land werd opgeschaald?