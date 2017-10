Hagaziekenhuis helpt hartpatiënt met afvallen

Vrijwillig

De komst van de lifestyle poli betekent niet dat patiënten nu verplicht moeten afvallen voordat ze de behandeling kunnen ondergaan; deelname is vrijwillig. De wachttijd voor ablatie is enkele maanden. In die periode kunnen deelnemers het programma volgen. Tien procent gewichtsverlies brengt de slagingskans ‘behoorlijk omhoog’.



Om dat in een paar maanden voor elkaar te krijgen is niet makkelijk, erkent Bense, maar patiënten zijn vaak ‘heel gemotiveerd’, omdat ze veel last hebben van de ritmestoornis, ook wel ‘boezemfibrilleren’ genoemd, waarbij het hart flink op hol kan slaan. Cardioloog Matthijs Bax: ,,Het is niet bedreigend, wel heel hinderlijk. Ook de ingreep is best vervelend, dus als het niet opnieuw hoeft, is dat wel zo prettig.’’



Voor het afvalprogramma hoeven patiënten niet naar het ziekenhuis te komen. Ze krijgen een digitale weegschaal mee. Eén keer per week sturen ze hun gewicht door naar het ziekenhuis en elke dag krijgen ze van een diëtist en een bewegingsagoog een opdracht die helpt om gezonder te leven.