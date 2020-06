HagaZiekenhuis krijgt 1,4 miljoen euro voor onderzoek naar behandelmethode tegen ziekte van Ménière

In Nederland hebben ongeveer 17.000 mensen de ziekte van Ménière. Bij patiënten met Ménière raakt het evenwichtsorgaan verstoord door een teveel aan vloeistof in het binnenoor. De aandoening kenmerkt zich door frequente, heftige aanvallen van draaiduizeligheid, misselijkheid, oorsuizen en slecht horen.



Het is onbekend hoe dit komt, maar KNO-arts en onderzoeksleider Henk Blom van het HagaZiekenhuis in Den Haag stuitte zo’n vijf jaar geleden, tijdens een werkbezoek aan Canada, bij toeval op een operatie waarbij de ductus in het binnenoor met een titanium clipje wordt geblokkeerd. De ductus is een kanaaltje tussen het binnenoor en de hersenvliezen, waar het vocht doorheen komt. Een operatie aan dit evenwichtsorgaan kan er volgens Blom voor zorgen dat de invaliderende symptomen van Ménière geheel of grotendeels verdwijnen.