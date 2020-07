HagaZiekenhuis opnieuw de fout in met gegevens van 6.500 patiënten

Van Wieg tot graf Schevening­se Riet en Haagse Peter waren als Romeo en Julia

20:02 Riet overwon met liefde en geduld de tegenslagen in haar leven. Boosheid of wanhoop kregen nooit de overhand terwijl ze heel wat te verstouwen kreeg. Deze keer in de rubriek Van Wieg tot Graf het verhaal van Riet Rommers-Bierens (18 februari 1932 – 25 juni 2020).