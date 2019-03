HagaZiekenhuis zet de deuren dag lang open

De afgelopen jaren zijn er veel verbouwingen geweest in het ziekenhuis, is een nieuw kinderziekenhuis, Haga Juliana Geboortecentrum en Ronald McDonaldhuis gerealiseerd. ,,Nu willen we laten zien hoe mooi ons ziekenhuis is", zegt een woordvoerder. Het is niet de opzet om mensen een ziekenhuis, als patiënt, leuker te gaan vinden. ,,Patiënt zijn is nooit leuk. Maar als je er dan toch moet zijn wil je graag in een mooie, veilige en helende omgeving worden geholpen door professionele zorgverleners. Ook het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) is speciaal voor onze kleine patiënten ingericht. Ze kunnen in de hal van het JKZ spelen zodat ze zich geen patiënt voelen.” Aan de voorbereiding van de open dag wordt al maanden gewerkt. ,,Tien medisch specialisten geven een presentatie waar je veel van kan opsteken. Vragen staat vrij. Bijvoorbeeld over een hersenbloeding, hartoperaties en hartziekten, hooikoorts, reuma, diabetes bij kinderen, geheugenstoornis en traumazorg."

Microscoop

Behalve luisteren en vragen kan er ook van alles worden gedaan. Zoals door een microscoop kijken, zien hoe de Lucas Hartpomp werkt en kinderen kunnen verkleed als dokter of verpleegkundige op de foto. Volgens de ziekenhuiswoordvoerder vragen bezoekers, na de laatste open dag in 2012, vaak wanneer er weer zo'n mogelijkheid zou komen om in het ziekenhuis rond te kijken. ,,We vonden het nu weer een goed moment. We laten zien wat wij allemaal doen en wat we in huis hebben.”



Maar de open dag heeft ook een thema. ,,Maak kennis met kunde, is het thema. We vertellen graag hoe mooi en boeiend het is om in de gezondheidszorg te werken. Voor werkzoekenden is ons ziekenhuis een boeiende organisatie waar je het verschil maakt voor patiënten.‘’



