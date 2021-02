Hagenaar (18) opgepakt voor stelen van persoonsgevens uit coronasystemen GGD

Hartverwar­men­de hulp voor onbekende in ijskou gedumpte jongen in rolstoel

14 februari Het is nog steeds niet bekend wie de jongeman is die dinsdagnacht in Rijswijk in de ijskou in zijn rolstoel is achtergelaten door familie met een briefje dat zij niet meer voor hem kunnen zorgen. Wel stromen hartverwarmende aanbiedingen voor hulp binnen, zoals een plek in een instelling.