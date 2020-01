Hagenaar (20) aangehouden voor brute beroving in Arnhemse flat

Rechtszaak uren vertraagd doordat verdachte steker niet is opgehaald voor rit van 4,5 kilometer

16:23 Tadeusz C., de man die februari vorig jaar met een mes meerdere mensen in Den Haag zou hebben gestoken, moest vandaag opnieuw voor de rechter verschijnen, maar was vanochtend niet naar de rechtbank gebracht. C. (42) zit vast in Scheveningen, maar de zaak begon ruim 4,5 uur later.