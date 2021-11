Hagenaar (20) maakt 30.000 euro buit met Tikkie-fraude: ‘In één klap ruim 100 oplichtingszaken opgelost’

De politie heeft vanmorgen een 20-jarige man uit Den Haag aangehouden omdat hij wordt verdacht van zogenoemde Tikkie-fraude en 1 cent-methode. De Hagenaar kwam in beeld bij een onderzoek na een aangifte van de ING en hij is aan ruim honderd fraudedossiers te koppelen in de periode van 26 november 2020 tot 21 september 2021.



,,Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte contact legde met slachtoffers die een artikel aanboden op een handelssite”, legt de politie vandaag uit. ,,Doordat de slachtoffers hun telefoonnummers ook op de handelssite hadden gezet, kon het contact worden gelegd via WhatsApp. De zogenaamde koper wilde vervolgens weten of de aanbieder wel te vertrouwen was omdat hij eerder slechte ervaringen had via online aankopen. Om na te gaan of de aanbieder wel zegt wie hij is, vroeg de ‘koper’ een (paar) cent over te maken.”