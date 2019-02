Hagenaar (20) voor rechter om hacken en oplichting: ‘Ik besefte niet dat ik fout zat’

De Hagenaar, toen 19 jaar oud, werd in december 2017 aangehouden. Hij zou al vanaf zijn zeventiende bezig zijn met de oplichtingspraktijken. ,,Ik heb nooit beseft dat wat ik deed fout was’', vertelt hij vandaag in de rechtszaal. ,,Het was mijn hobby. In het echte leven wist ik wat goed en fout was. Online niet. Iedereen aan wie ik vertelde dat ik hackte zei ook altijd dat het ‘cool’ was.”

De 20-jarige legde de bedrijven met een zogenaamde ‘Mirai botnet’ plat. Dat is een netwerk van apparaten, zoals routers en smart-tv’s, die geïnfecteerd zijn met foute software. Hij zou de code plus uitleg ergens op een hackersforum hebben gezien en vervolgens hebben uitgevoerd. ,,Het was altijd mijn hobby, maar ik zag er toen ook geld in". Hij verdiende 100 euro voor een dag of voor een halve dag door in opdracht een site of server plat te leggen.

Aanhouding