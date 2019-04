Hagenaar (20) vrijgesproken van afpersing met ‘ranzige’ foto’s

De verdachte ontkende dat hij de ‘Maria’ of ‘Sabrina’ was die de slachtoffers vorig jaar via internet vroeg om pikante foto’s van henzelf, waarmee deze later werden gechanteerd. Zo maakte een man (24) uit Joure uit schaamte en angst 500 euro over op een rekening van de Hagenaar. Er was vijftien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk tegen de Hagenaar geëist.