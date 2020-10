Hagenaar (21) die tijdens vechtpartij in Schilderswijk begon te schieten moet zeven jaar de cel in

Een van de kogels trof een jongeman in zijn hiel. De verdachte A.M. werd vorig jaar in Londen opgepakt. Tijdens de zitting bij de rechtbank twee weken geleden ontkende hij geschoten te hebben. Echter, vijf agenten hadden hem herkend van de camerabeelden van de schietpartij, als lid van een jeugdgroep die actief was rondom de Delftselaan in Den Haag. Een van de agenten had hem ook enkele dagen voor de schietpartij nog gezien in kleding van het merk Nike, die door de schutter op de camerabeelden ook werd gedragen.