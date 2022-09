Hagenaar (21) met wapens in tas opgepakt na winkeldiefstal, compagnon bijt agent in vinger

De Hagenaar stapte zaterdagavond, net voor 19.00 uur, samen met een 21-jarige man uit Delfzijl een winkel aan de Coolsingel binnen. Beveiligers zagen hoe de twee mannen iets probeerden te stelen. Toen de mannen zagen dat ze waren betrapt, zetten ze het op een lopen. ‘De beveiligers zetten de achtervolging van de winkeldieven in, daarbij kregen ze hulp van agenten die op de melding af waren gekomen’, laat de politie weten.



De man uit Delfzijl werd al snel aangehouden ter hoogte van de Heemraadsingel. Hij besloot zich niet zonder verzet tegen te laten houden en beet een van de agenten in zijn vinger. ‘Gelukkig hield hij daar geen verwondingen aan over.’ Een omstander zag dat de man tijdens zijn vlucht wat weggooide. ‘Dit bleek een vuurwapen te zijn.’



De Hagenaar werd niet veel later opgepakt. In zijn tas werd nog een vuurwapen en munitie gevonden. Het wapentuig is in beslag genomen. De mannen zitten vast op het politiebureau en worden verhoord.