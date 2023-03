Hagenaar (21) rijdt agenten omver om aan controle te ontsnappen

Zoë Sedney naar EK atletiek in door aardbevin­gen geteisterd Turkije: ‘Er het beste van maken’

Hordenloopster Zoë Sedney (21) maakte twee jaar geleden haar internationale debuut bij de senioren. Na haar zevende plek in Polen tijdens het EK Indoor en zesde tijdens het WK indoor in Belgrado, zou het toptalent uit Zoetermeer tijdens het EK van komend weekeinde in Istanboel statistisch gezien vijfde moeten worden.