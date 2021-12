Hagenaar (22) aangehouden voor handel in verdovende middelen én ronselen van geldezels

Bewoner maakt vuur in eigen woning omdat hij ‘het koud heeft’ en moet mee naar het politiebu­reau

In een woning aan De Moucheronstraat in Den Haag heeft de brandweer in de nacht van dinsdag op woensdag een wel heel opmerkelijke brand moeten blussen. De bewoner had namelijk zelf vuur gemaakt omdat hij het koud had.

7:38