Hagenaar (24) chanteerde veertien slachtoffers met naaktbeelden, OM eist zeven jaar cel

De afperser bediende zich op Snapchat en Badoo met de naam Alexandro. Hij legde contact met zijn slachtoffers, ontfutselde ze persoonlijke informatie en als hij genoeg van ze wist, kregen ze een afpersmail met een tikkie, een betaalopdracht via de app. Vaak ging het bericht ook vergezeld met een ‘pikante foto of pikant filmpje', zoals de rechter het donderdag uitdrukte.

In totaal deed hij bij veertien vrouwen een chantagepoging, in negen gevallen betaalden de vrouwen ook echt. Het ging om bedragen van enkele tientjes tot honderd euro. ,,Ik zit hier met plaatsvervangende schaamte”, zei Haislesh R. donderdag vanuit het verdachtenbankje bij de Haagse rechtbank. ,,Ik besefte pas later dat mijn slachtoffers mensen van vlees en bloed zijn.”

Volgens de verdachte opereerde hij niet alleen, maar zat hij in een afpersgroepje. Daar kwamen de naaktfoto’s van de slachtoffers ook vandaan. Een 18-jarige scholiere die door R. werd gechanteerd, zou hij ook gedwongen hebben om de tikkies te versturen. ,,Hij had mij helemaal in zijn macht”, vertelde de jonge vrouw donderdag in haar schriftelijke slachtofferverklaring voor de rechtbank.

Ze moest hem het geld dat ze verstuurd kreeg, in contanten naar zijn woning in Den Haag komen brengen. Ze zou daar twee keer verkracht zijn door de man, en ook nog een keer op de universiteit in Amsterdam, waar hij studeerde, op een invalidentoilet. ,,Dit is echt niet waar”, zei Hailesh over de vermeende verkrachting. ,,We waren gewoon aan het chillen!” Hij bestreed ook een tweede vrouw tot seks gedwongen te hebben. ,,Zij was zelf heel gretig!”

In afpersmails aan andere vrouwen werd ook gesuggereerd dat ze seksuele diensten moesten verrichten als ze wilden voorkomen dat hun naaktfoto’s viraal gingen. ,,Je moet me komen verwennen”, stond er dan in een appje. Volgens de verdachte was hij helemaal niet uit op seks. Dit soort berichten waren bedoeld om de slachtoffers onder druk te zetten, zodat ze sneller betaalden.

Volgens de officier van justitie was de verdachte heel bewust op zoek naar ‘kwetsbare jonge vrouwen'. Sommige slachtoffers zouden hierdoor zelfmoordgedachten hebben gekregen.