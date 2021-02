Hagenaar (26) die met ADO-logo op uniform tegen IS zou hebben gevochten, ontkent: ‘Het was bluf’

Hij reisde in mei 2017 af naar Irak, om daar vandaan uiteindelijk bij de Syrische stad Raqqa te komen. Naar eigen zeggen was het hem te doen om de burgers van Syrië te helpen. Hij deelde water en eten uit. Zorgde ervoor dat er elektriciteit was en medische verzorging. Ook wilde hij een kliniek opzetten om dieren te helpen. Geld had K. daar niet voor, maar via crowdfundingsplatforms als kickstarter of gofundme zag hij dat wel goed komen.