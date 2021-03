Hagenaar (26) die tegen IS vocht hoeft niet terug de cel in

Hij reisde in het voorjaar van 2017 af naar Irak. Daar vandaan ging hij naar de Syrische stad Raqqa. Hij wilde de burgers van Syrië helpen met water en eten, vertelde hij de rechters eerder. Hij zorgde voor elektriciteit en medische verzorging. Ook wilde hij een kliniek opzetten om dieren te helpen. Maar in een reportage van tv-programma EenVandaag kwam K. aan het woord en vertelde hij over de strijd die hij en zijn kameraden leverden in het door oorlog verscheurde gebied. Tijdens de rechtszaak twee weken geleden zei K. dat hij in die reportage alleen maar blufte en dat de programmamakers het item mooier maakten dan het was.