Hagenaar (26) en man zonder vaste woonplaats (25) aangehouden na schietpartij Schalk Burgerstraat

De politie kreeg gisteren rond 18.15 uur meerdere meldingen van mensen die schoten hadden gehoord. Lange tijd was onduidelijk of er daadwerkelijk geschoten was, maar na uitgebreid onderzoek werd later op de avond een huls gevonden. Kort daarna werden de twee verdachten aangehouden.



Zij zitten nog vast en worden later vandaag gehoord over hun mogelijke betrokkenheid bij het schietincident.