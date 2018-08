Hagenaar (27) op straat neergestoken

Het incident vond rond 22.00 uur plaats. Agenten troffen op straat de gewonde man aan. Hij vertelde dat hij was bedreigd met een steekwapen en vervolgens was gestoken. De verdachte is daarna gevlucht. Het slachtoffer is licht gewond geraakt en hoefde volgens de politie niet naar het ziekenhuis gebracht te worden.



De politie is op zoek naar getuigen van het steekincident en heeft een signalement van de verdachte gedeeld. Het zou om een blanke man gaan van ongeveer 1.70 meter lang en kort haar. Hij droeg een spijkerbroek en donker shirt.



