Hagenaar (27) schoot met losse flodders in Zoetermeer

De verdachte die zich woensdag meldde bij de politie omdat hij met een pistool schoot in de Van der Hagenstraat in Zoetermeer, is een 27-jarige man uit Den Haag. Dat meldt de politie vandaag. Echte kogels werden echter niet gebruikt, de Hagenaar schoot met losse flodders.