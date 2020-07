Hagenaar (30) en Westlander (27) opgepakt na vechtpartij in Duindorp

Even vragen aan Zomer­school brengt liefde voor lezen bij: ‘Meer nog dan anders ook achterstan­den weg te werken’

15:03 Naar school gaan midden in de vakantie: ook dit jaar zijn de Haagse zomerscholen geopend. Met een nieuwe locatie voor zo'n 120 kinderen in Buurthuis Mandelaplein. Daar is vooral grote behoefte aan leesvoer, zegt coördinator Nina Tromp.