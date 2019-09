Hagenaar (31) langer in de cel voor fatale botsing in Hoogeveen

Even vragen aan Sanne (33) zoekt haar grenzen op en surft van Hoek naar Helder ter ere van overleden neef

15:44 Een loodzware tocht over de Noordzee, van Hoek van Holland naar Den Helder. De 33-jarige Sanne Durieux zet morgenochtend haar voeten vast in haar board en slingert haar vlieger de lucht in. De kiteboardster vaart de 130 kilometer lange route van de Hartstichting ter ere van haar overleden neef Bart Eeken, onder het Haagse uitgaanspubliek bekend als DJ Bertus.