Hagenaar (31) schoot ‘per ongeluk’ in heup van Poolse man tijdens ‘bizarre’ burenruzie in Rijswijk

Aantal nieuwe bewoners verpleeg­hui­zen loopt voor het eerst sinds corona weer op: ‘Wachtlijs­ten populaire locaties’

7:01 Het aantal nieuwe bewoners van verpleeghuizen loopt weer op. Dat is voor het eerst sinds corona genadeloos toesloeg in zulke zorgcentra en daardoor plekken langer leeg bleven uit angst voor besmettingen. ‘Eind dit jaar zitten we weer op een normale bezetting.’